Gebze'de Kaldırımda Yürüyene Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Olayın Detayları ve Soruşturma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen saldırıda, cadde üzerinde yürüyen bir kişiye seyir halindeki araçtan ateş açıldı. Olayda Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi adresinde yürüyen Özcan E. (50) bacağından yaralandı.

Açılan ateş sırasında aynı noktada otobüs durağında bekleyen Safinaz A. (35) de mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Her iki yaralıya da olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, tedavi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ve saha çalışması yaparak soruşturmayı sürdürüyor.

Polis, olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurma çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.

