Gebze'de Kaldırımda Yürüyene Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen Özcan E. ve durakta bekleyen Safinaz A. yaralandı. Şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:14
Olayın Detayları ve Soruşturma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen saldırıda, cadde üzerinde yürüyen bir kişiye seyir halindeki araçtan ateş açıldı. Olayda Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi adresinde yürüyen Özcan E. (50) bacağından yaralandı.

Açılan ateş sırasında aynı noktada otobüs durağında bekleyen Safinaz A. (35) de mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Her iki yaralıya da olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, tedavi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ve saha çalışması yaparak soruşturmayı sürdürüyor.

Polis, olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurma çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

