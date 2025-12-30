Gemlik’te Kamyonun Altında Kalan Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, Gemlik Çevre Yolu üzerindeki Kuvayi Milliye Bulvarı sonundaki trafik ışıklarında bir kamyon ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza 16 MCG 03 plakalı kamyonun karıştığı çarpışmada bicyklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak ağır yaralandığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde, bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

