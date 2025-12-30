DOLAR
Gemlik’te Kamyonun Altında Kalan Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gemlik Çevre Yolu'nda kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı; sağlık ekipleri olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:34
Kaza Detayları

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, Gemlik Çevre Yolu üzerindeki Kuvayi Milliye Bulvarı sonundaki trafik ışıklarında bir kamyon ile bisikletin çarpışması sonucu bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza 16 MCG 03 plakalı kamyonun karıştığı çarpışmada bicyklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak ağır yaralandığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde, bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

