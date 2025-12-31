DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Gerasimov: Putin 2026’da Sumy ve Harkov’da tampon bölgeyi genişletecek

Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Putin’in 2026’da Sumy ve Harkov’da tampon bölgeyi genişletme emri verdiğini açıkladı; Ukrayna’dan henüz yanıt yok.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:34
Gerasimov: Putin 2026’da Sumy ve Harkov’da tampon bölgeyi genişletecek

Gerasimov: Putin 2026’da Sumy ve Harkov’da tampon bölgeyi genişletecek

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, ülkenin kuzeyindeki birlikleri denetlerken, Rus medyasına göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2026 yılında Ukrayna'nın Sumy ve Harkov bölgelerinde tampon bölgeyi genişletme emri verdiğini söyledi.

Denetim ve Bakanlık açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Rusya Birinci Savunma Bakan Yardımcısı Orgeneral Valery Gerasimov, Kuzey Muharebe Grubu’nun oluşumları ve birimlerinin yürüttüğü muharebe görevlerinin ilerleyişini denetledi".

Bakanlık bildirisine göre, "Komuta karargahındaki çalışma sırasında, Rus Genelkurmay Başkanı, grubun komutanı Tümgeneral Yevgeny Nikiforov’dan sorumluluk bölgesindeki mevcut durum hakkında rapor aldı ve oluşum komutanları ile diğer yetkililer tarafından yürüttükleri muharebe çalışmalarının sonuçları hakkında bilgilendirildi."

Gerasimov'un ziyaret sırasında dile getirdiği sözlere ilişkin açıklama, Rus medyasında yer aldı. Gerasimov’un açıklamalarına henüz Ukrayna'dan bir cevap gelmedi.

Tampon bölge planı

Kuzey Muharebe Grubu, 2024 başında kuzeydoğu Ukrayna’da faaliyet göstermek üzere oluşturulmuştu. Grup, sınır boyunca bir tampon bölge oluşturmayı ve Ukrayna kuvvetlerini geri iterek ilerleme sağlamayı amaçlıyor.

Putin, tampon bölgeyi Ukrayna kuvvetlerini ve silahlarını Rusya sınırından uzaklaştırmanın bir yolu olarak tanımlarken, Kiev yönetimi Moskova’nın tampon bölge planını reddediyor ve bunun Rusya’nın Ukrayna topraklarına daha derin müdahalelerini meşrulaştırmak için kullanılan bir fikir olduğunu savunuyor.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, ülkenin kuzeyindeki birliklere yaptığı denetim...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, ülkenin kuzeyindeki birliklere yaptığı denetim sırasında, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2026 yılında Ukrayna'nın Sumy ve Harkov bölgelerinde tampon bölgeyi genişletme emri verdiğini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Dağı'nda Kar: D-100 İstanbul Yönü Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı
2
Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza
3
Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi
4
Osmaniye'de Yoğun Kar: 5 Araçlı Zincirleme Kaza, 1 Yaralı
5
Bodrum’da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Seferberliği: Günde Yaklaşık 10 Bin Araç
6
Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
7
İzmir'de Orta Refüj İhlali: 10 bin 473 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları