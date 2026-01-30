Gercüş’te Huzur ve Güvenlik Toplantısı: 2024-2025 Planları

Gercüş'te Kaymakam Muhammed Öztaş başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı; 2024-2025 planları, asayiş durumu ve ek önlemler ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:25
Gercüş’te Huzur ve Güvenlik Toplantısı: 2024-2025 Planları

Gercüş’te Huzur ve Güvenlik Toplantısı

Batman’ın Gercüş ilçe Kaymakamı Muhammed Öztaş başkanlığında, ilçenin genel güvenlik durumunu değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Gündemi

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği yetkililerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, 2024-2025 yılı planlamaları masaya yatırıldı. İlçedeki mevcut asayiş durumu ve halkın huzurunu sağlamaya yönelik veriler detaylı biçimde incelendi.

Toplantıda, gelecek dönemde güvenlik standartlarını artırmak adına alınacak ek önlemler kararlaştırıldı.

Kaymakamın Mesajı

Kaymakam Öztaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

GERCÜŞ’TE HUZUR VE GÜVENLİK TOPLANTISI: 2026 HEDEFLERİ BELİRLENDİ

GERCÜŞ’TE HUZUR VE GÜVENLİK TOPLANTISI: 2026 HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü
7
Yüksekova'da 20 Kişilik Ekip AVM Çatısındaki Karı Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları