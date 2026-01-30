Gercüş’te Huzur ve Güvenlik Toplantısı: 2024-2025 Planları

Gercüş’te Huzur ve Güvenlik Toplantısı
Batman’ın Gercüş ilçe Kaymakamı Muhammed Öztaş başkanlığında, ilçenin genel güvenlik durumunu değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı Gündemi
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği yetkililerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, 2024-2025 yılı planlamaları masaya yatırıldı. İlçedeki mevcut asayiş durumu ve halkın huzurunu sağlamaya yönelik veriler detaylı biçimde incelendi.
Toplantıda, gelecek dönemde güvenlik standartlarını artırmak adına alınacak ek önlemler kararlaştırıldı.
Kaymakamın Mesajı
Kaymakam Öztaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.
