Gercüş’te kar tehlikesi: Özel İdare göçerlerin imdadına yetişti

Rüzgarlı köyü mevkiinde mahsur kalan göçerlere hızlı müdahale

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlere zor anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Rüzgarlı köyü mevkiinde, hayvanları için yem almaya giderken yolda kalan göçerlerin kamyoneti, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle saplanıp kaldı. Kendi imkanlarıyla aracı kurtaramayan göçerler durumu köy muhtarı Mehmet Emin Biçen'e bildirdi.

Muhtar Biçen’in vakit kaybetmeden haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, getirdikleri iş makineleri ile karla kaplı yolu temizleyerek mahsur kalan kamyoneti saplandığı yerden çıkardı.

Yapılan müdahale, olası donma tehlikesi ve mağduriyetin önlenmesini sağladı. Yolun güvenliği sağlandıktan sonra ekipler bölgeden ayrıldı.

Mahsur kalan göçerler ve köylüler, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

