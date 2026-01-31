Giresun'da feci kaza: Yağlıdere'de 2 kişi hayatını kaybetti

Giresun'da feci kaza: Yağlıdere'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere’nin Ağalar Köprüsü mevkiinde H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İmdat Tuzcu (48) idaresindeki 28 ADF 708 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çift taraflı meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Engin Tuzcu (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü H.K. adli makamlarca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

