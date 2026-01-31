Giresun'da feci kaza: Yağlıdere'de 2 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu İmdat Tuzcu (48) ve Engin Tuzcu (57) yaşamını yitirdi; sürücü H.K. gözaltında.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:43
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:43
Giresun'da feci kaza: Yağlıdere'de 2 kişi hayatını kaybetti

Giresun'da feci kaza: Yağlıdere'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere’nin Ağalar Köprüsü mevkiinde H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İmdat Tuzcu (48) idaresindeki 28 ADF 708 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çift taraflı meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Engin Tuzcu (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü H.K. adli makamlarca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GİRESUN’UN YAĞLIDERE İLÇESİNDE KAMYONET İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

GİRESUN’UN YAĞLIDERE İLÇESİNDE KAMYONET İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.

GİRESUN’UN YAĞLIDERE İLÇESİNDE KAMYONET İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Sel: Bornova'da Otomobil Gemi Gibi İlerledi
2
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.404 Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
3
Şırnak Beytüşşebap'ta Kardan Mahsur Kalan Hastayı Jandarma Helikopteri Kurtardı
4
Kütahya'da 4 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı
5
Dalaman'da Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Birkan Çillimoğlu Hayatını Kaybetti
6
Aksaray'da 3 Yıldır Aranan Şahıs Tutuklandı: 48 Suç Dosyası, 17 Yıl 7 Ay Hapis
7
Hakkari'de 28 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi — 3 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları