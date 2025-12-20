DOLAR
Sadettin Saran Adli Tıp'tan Adliyeye Getirildi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdikten sonra jandarma eşliğinde Çağlayan Adalet Sarayı'na getirildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılmasının ardından Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İşlemlerini tamamlayan Saran, jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak Çağlayan'daki Adalet Sarayına getirildi.

Saran hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturmada 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaları çerçevesinde işlemler sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

