Sadettin Saran Adli Tıp'tan Adliyeye Getirildi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
İfadeye çağrılmasının ardından Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İşlemlerini tamamlayan Saran, jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak Çağlayan'daki Adalet Sarayına getirildi.
Saran hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturmada 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaları çerçevesinde işlemler sürüyor.
