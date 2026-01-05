DOLAR
Gönen'de 10 ACT 312 plakalı araçta yangın müdahalesi

Balıkesir'in Gönen ilçesi Keçeler Mahallesi'nde 10 ACT 312 plakalı araçta yangın çıktı; itfaiye kısa sürede müdahale etti, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 00:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 00:19
Olay ve müdahale detayları

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Keçeler Mahallesinde bir araçta yangın çıktı. Olay, 10 ACT 312 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında araçta maddi hasar oluştuğu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

