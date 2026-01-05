Gönen'de 10 ACT 312 plakalı araçta yangın müdahalesi

Gönen'de 10 ACT 312 plakalı araçta yangın

Olay ve müdahale detayları

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Keçeler Mahallesinde bir araçta yangın çıktı. Olay, 10 ACT 312 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında araçta maddi hasar oluştuğu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

