Gönen'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde minibüs ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü O.S. (20) yaralandı; hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 20:57
Gündoğan Mahallesi'nde trafik kazası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gündoğan Mahallesi'nde G.A. (50) idaresindeki 10 BB 052 plakalı minibüs ile aynı istikamette seyir halinde olan motosiklet sürücüsü O.S. (20) çarpıştı.

Kazada çift taraflı yaralanma gerçekleşirken, motosiklet sürücüsü O.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

