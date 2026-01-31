Gönen'de trafik kazası: Kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Gündoğdu Mahallesi'nde yeni yapılan yolda kaza

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gönen ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Sanayi Sitesi arkası adlı yeni yapılan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olayda 1 kamyonet ile 10 ANH 028 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

