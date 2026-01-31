Gönen'de trafik kazası: Kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Gönen'de Gündoğdu Mahallesi'ndeki yeni yapılan yolda kamyonet ile 10 ANH 028 plakalı motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:02
Gündoğdu Mahallesi'nde yeni yapılan yolda kaza

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gönen ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Sanayi Sitesi arkası adlı yeni yapılan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olayda 1 kamyonet ile 10 ANH 028 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları