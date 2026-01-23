Gönen Hasanbey Mahallesi: İmar Var, Yol ve Altyapı Yok

Hasanbey Mahallesi'nde imar ve yapı ruhsatı olmasına rağmen yol ve altyapı yapılmadı; mahalle sakinleri CHP'li belediyeyi eleştiriyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:30
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesinde, CHP'li Gönen Belediyesi'nin belediyeciliğin en temel görevleri arasında yer alan yol ve altyapı hizmetlerini uzun süredir yerine getirmemesi, mahalle halkının tepkisini büyütüyor. İmar planı ve yapı ruhsatı verilen bölgede yol ve altyapı eksikliği, sakinleri adeta çamura mahkûm etti.

Mahalle sakinlerinden sert tepki

Mahalle sakinlerinden Hande Neriman Bostancıoğlu, yaşanan duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Hasanbey Mahallesi’nde bir ev yaptırdık. Komşularımızla birlikte artık çok bıkmış durumdayız. Böyle bir belediyecilik olamaz. Oy istemeye gelince çok aktifler ama icraata gelince ortada kimse yok,"

Bildirimlere rağmen somut adım yok

Bostancıoğlu, CHP'li Gönen Belediyesi’ne defalarca bildirim yapılmasına rağmen hiçbir somut adım atılmadığını, vatandaşların uzun süredir çamur, bozuk yollar ve ulaşım sorunlarıyla baş başa bırakıldığını ifade etti. Özellikle yağışlı havalarda mahallenin adeta çamur deryasına döndüğü, araç ve yaya ulaşımının büyük ölçüde aksadığı belirtiliyor.

Belediyenin asli görevi tartışma konusu

Yol ve altyapı hizmetlerinin belediyelerin en temel sorumlulukları arasında yer aldığına dikkat çeken mahalle sakinleri, CHP'li Gönen Belediyesinin bu sorumluluğu yerine getirmediğini savunuyor. Ortaya çıkan tablo, "İmarı ver, vatandaşı kendi başına terk et" eleştirilerini beraberinde getiriyor.

Vatandaşlar, CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz başta olmak üzere belediye yönetimine açık çağrıda bulunarak, verilen sözlerin tutulmasını ve Hasanbey Mahallesi’nin yıllardır çözülemeyen yol ve altyapı sorununun artık gecikmeden giderilmesini talep ediyor.

Mahalle sakinleri, yaşananların sadece bir yol sorunu olmadığını vurgulayarak bunun aynı zamanda yönetim, sorumluluk ve hizmet anlayışı sorunu olduğunu belirtiyor. Sorunun çözülmemesi halinde konunun kamuoyu gündeminde tutulmaya devam edileceği ifade edildi.

