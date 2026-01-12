Göztepe'de 'Bankacı' Dolandırıcılığı: 809 Bin TL ile Yakalandı

Kadıköy Göztepe'de kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp N.Ö.'yü 809 bin TL dolandıran Furkan D. (22), Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:52
Kadıköy Göztepe semtinde yaşanan olayda, iddiaya göre 7 Ocak günü Furkan D. (22), kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak N.Ö. (62) isimli kişiyi aradı.

Şüpheli, arama sırasında 'mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı' yönünde beyanda bulunarak N.Ö.'yü belirtilen hesaba toplam 809 bin TL göndermesi için yönlendirdi. N.Ö., gönderimlerin ardından dolandırıldığını fark edince yetkililere başvurdu.

Olayın bildirilmesinin ardından başlatılan çalışmalar neticesinde şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan Furkan D., Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

