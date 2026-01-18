Grand Kartal Otel Yangını: Kayak Kulübü Sahibi ve Eğitmenlere Suç Duyurusu

Kayak kulübü sahibi ve eğitmenlere suç duyurusu

21 Ocak 2025'te Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda, Ankara'daki bir kayak kulübüyle kampa katılan Ömür Kotan ile Eren Bağcı de yaşamını yitirdi. Aileler, çocuklarının ölümüyle ilgili olarak kulüp sahibi ve eğitmenlerin ihmali bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun gerekçesi

Ailelerin başvurusu sonrası kulüp sahibi ve eğitmenlerin ifadeleri alındı. Aileler, kampta yardımcı eğitmen olarak görev yapan çocuklarının ölümünde sorumluluğun, yangından sağ kurtulan kulüp başkanı M.G. ile kulüp üyesi kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A.'da olduğunu ileri sürdü. Başvuruda, M.G.'nin ifadesinde otelin yangın alarm sisteminin çalışmadığını ve sonradan yapılan asansörün duman tahliyesini engellediğini bildiğini, buna rağmen 44 kişiyle birlikte otele gittiğini söylediği iddia edildi.

Ailelerin açıklamaları ve iddialar

Olaydan etkilenen ailelerden gelen açıklamalarda, kulüp organizasyonunun izin ve güvenlik konularında eksiklikler taşıdığı öne sürüldü. Eray Bağcı'nın açıklamasında, kulübün ilgili kurumdan izin almadığı ve kulüp başkanının antrenörlük belgesinin olmadığı iddiaları yer aldı. Bağcı'nın açıklaması aynen şöyle:

"Eren kayağı kayak kulübünde öğrenmişti. Bu kulübün orada bir kayak eğitimi vermek için ilgili kurum ve kuruluşlardan aldığı bir izin yok. Bu kulübün bir yönetim kurulu başkanı var ve kendisi de eğitmenlerin başı. Bu adamın bir antrenörlük belgesi de yok. Kendisi ve yaptığı organizasyonla oraya götürdüğü 44 kişi olay gecesi otelde kalıyorlar. Götürdüğü 44 kişiden 9 kişi hayatını kaybetti. Şimdi ister istemez şöyle bir beklenti içerisine giriyorsunuz. Bu beyefendi herhalde tanık olarak ifade verecek ya da şikayetçi olacak çünkü 12 yıldır aynı otelde bu işi yapıyormuş. Düşündüğünüz zaman gelip onun şikayetçi olmasını beklersiniz ama böyle bir şey olmadı. Süreç ilerledikçe biz de bu konuya derinlemesine araştırdıkça fark ettik ki bu beyefendi zaten şikayetçi olmayacak ve ifade de vermeyecek. Çünkü konunun kendisine sirayet etmesinden çekiniyor"

Bağcı, ayrıca kulüp sorumlusunun otelin yangına uygun olmadığını bildiğini, dedektörlerin çalışmadığını ve 4 yıl önce yapılan asansörün duman tahliyesini engellediğini bildiğini öne sürdü. Aileler, kulüp liderinin kendi sorumluluğundaki 44 kişiden tek bir kişiyi dahi aramadığını ve odasından çıkmadığını iddia etti.

Diğer ailelerin talepleri

Ömür Kotan'ın ailesi adına konuşan Zeynep Kotan, kayak kulübü sahibi ile iki yönetim kurulu üyesi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti. Kotan şunları söyledi:

"Biz şu anda kayak kulübünün sahibi dahil üçü kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş durumdayız. Çünkü öğrendiğimiz şeyler bizi buraya götürdü. Ben olayı öncelikle anlayabilmek için oda arkadaşlarının her ikisinin de ailelerinden izin alarak, evlerine giderek onlarla görüştüm. Olayı onlardan dinledim. Kendileri de mağdur oldukları için şikayetçi olmaları gerektiğini de söyledik. Fakat hiçbir şekilde şikayetçi olmadılar. Kayak hocasıyla avukatımız bağlantı kurdu ve ifade vermesini rica etti. Vereceğini söyledi ama hiçbir şekilde ne ifade verdi ne şikayetçi oldu. Sonunda duruşma sürecinde bizim başvurumuzla bu üç kişinin dinlenme kararı alındı ve o şekilde bu kişiler kendi istekleri dışında ifade vermek zorunda kaldılar. Bu ifadelerde de açığa çıktı ki kayak hocası duman dedektörlerinin çalışmadığını biliyor. 4-5 sene önce bir asansör yapıldı, hava boşluğunu tıkadığını biliyor. Otelin tüm personeline, yönetimine yıllardır hakim olan bir insan. Toplam 44 kişi bildiğimiz kadarıyla bu kayak kulübü aracılığıyla o otele gelmiş kişiler. Dolayısıyla bu 44 kişi bu insana güvenerek oraya gitmişlerdi. Dava dosyasında da şu anda kalem oynamıyor. Artık ben bir an önce bu iddianamelerin hazırlanmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyorum"

Aileler, kayak kulübü sahibi ve eğitmenlerin suç duyurusu kapsamında sanık olarak soruşturmaya dahil edilmesini ve sorumluların hukuki yolla cezalandırılmasını talep ediyor.

EREN BAĞCI VE BABASI ERAY BAĞCI