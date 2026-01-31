Gülizar Bingöl Cinayeti: İddianame Hazır — 2 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

İddianame ve sanıklar

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu sanık Mehmet Biroğlu (43) ile maktulün eşi tutuksuz sanık H.B. (44) hakkında dava açıldı. Maktulün adı Gülizar Bingöl (27) olarak kayıtlarda yer aldı.

Olayın seyri ve soruşturmanın başlaması

Dosyada, 29 Temmuz 2015 tarihinde Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapıldığı; Gülizar Bingöl'ün ailesinin kendisinden haber alamadığı bildirildiği yer alıyor. Maktul, 9 Ağustos 2015'te Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde piknik yapan bir ailenin fark ettiği kötü koku üzerine jandarma ekiplerince bulunan yakılmış cesedin kimliğinin tespit edilememesi üzerine Yeniköy Mezarlığı kimsesizler bölümüne defnedilmişti.

Deliller ve kimlik tespiti

Soruşturma ilerledikçe, Petekkaya'da bulunan kafatası kemiği ile maktule ait biyolojik örnekler Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi ve cesedin Gülizar Bingöl’e ait olduğu kesin olarak tespit edildi. Olay yerinde ele geçirilen iki sigara izmariti ve bir kanlı baltatan elde edilen numuneler ile sanıklardan alınan DNA profilleri karşılaştırıldı; izmaritlerdeki DNA, Mehmet Biroğlu ile uyumlu bulundu.

Otopsi bulguları

Otopsi raporunda, Gülizar Bingöl’ün kesici ezici alet yaralanmaları, kemik kırıkları ve büyük damar yaralanması bulunduğu; ölüm nedeninin boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (solunum hareketlerinin kısıtlanması) olduğu belirtildi. Cesedin boyun kısmında iki tur sıkı şekilde bağlanmış küçük beyaz boncuklu tülbent düğümü ve vücutta yakma izleri olduğu, maktulün baş bölgesinin günlük kullanım amaçlı benzer tülbent ile boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Raporda, olay yerinde cesedi yok etmeye yönelik olarak baltayla parçalama ve sonrasında yakma girişimlerinde bulunulduğu kaydedildi.

HTS, baz çalışmaları ve diğer teknik deliller

İddianamede HTS kayıtları ve daraltılmış baz çalışmaları ayrıntılı şekilde yer alıyor. Buna göre, şüpheli Mehmet Biroğlu'nun 13 Temmuz 2015'te İzmir'den Diyarbakır'a geldiği; 29 Temmuz 2015'te saat 09.46 ve 10.07 civarlarında Elazığ'ın Maden ilçesi bölgesinde baz verdiği, bu görüşmelerin ardından telefonun kapandığı veya kapatıldığı, 31 Temmuz 2015'te 09.43'te İzmir'de açıldığı ve yaklaşık 3 gün kapalı kaldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin telefonunun 12-20 Ocak 2016 tarihleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu bölge ve civarında baz verdiği bildirildi. Daraltılmış baz çalışması ile şüphelinin olaydan yaklaşık 4,5 ay sonra bölgeye 7 kez gittiği de raporda yer alıyor.

Soruşturma değerlendirmesi ve sanık savunmaları

İddianamede, HTS kayıtları, tanık beyanları ve teknik deliller birlikte değerlendirildiğinde, maktulün evliyken şüpheli Mehmet Biroğlu ile gönül ilişkisi yaşadığı; Gülizar Bingöl'ün sağlık kontrolleri için Biroğlu tarafından hastanelere götürüldüğü, kaybolmadan önce kardeşine cep telefonunu verdiği ve başka bir telefonla Biroğlu ile buluştuğu kaydedildi. Sanık Biroğlu'nun aleyhine somut delillere rağmen inkâr niteliğinde ve pişmanlık göstermeyen savunmalar yaptığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin birlikte hareket ederek tasarlamak suretiyle ve canavarca hisle eylemi gerçekleştirdikleri değerlendirilmiştir. Ayrıca H.B. hakkında mağdurun evliliği süresince yapılan şikayetlere ilişkin kötü muamele suçundan da işlem yapıldığı ifade edildi.

İstenilen cezalar

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve tutuksuz sanık H.B. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile ayrıca 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca H.B. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis isteniyor.

Soruşturmanın ilerleyişi ve aileye bilgi verilmesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda kayıp başvurusu dosyası ile ceset dosyasının birleştirilmesine karar verildi. DNA, HTS ve baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda şüpheli gözaltına alınmış ve 20 Mayıs tarihinde tutuklanmıştır. Jandarma ekipleri on yıl sonra aileye maktulün mezar yerini bildirmiş; aile üyeleri mezarı ziyaret edip jandarma ekiplerine teşekkür etmiştir.

