Bursa İnegöl'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Bursa-Ankara karayolu Mezit 7 mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve iki çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:36
Kaza Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bariyerlere çarpan bir otomobilde sürücü ve iki çocuk yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit 7 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl yönüne giden, Yasemin A. (35) idaresindeki 07 N 6516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Yasemin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Eflin A. (10) ve Utku A. (8) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

