Pınarhisar'da Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde zorlu senaryo ile icra edilen tatbikat

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından durgun sulardan geçiş eğitimi icra edildi.

Eğitim, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirildi ve birliklerin su engellerini aşma kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi. Zorlu hava ve arazi şartlarında düzenlenen tatbikatta, zırhlı araçlar ve askeri personel ile kurulan yüzer köprü ve özel geçiş sistemleri kullanılarak durgun su hattı başarıyla geçildi.

Tatbikatta birliklerin sevk ve idaresi, araçların su üzerindeki hareket kabiliyeti ve personelin koordinasyonu test edildi. Senaryo gereği planlanan faaliyetlerin öngörüldüğü şekilde tamamlandığı bildirildi.

Yetkililer, benzer eğitimlerin birliklerin harekât kabiliyetini artırmak amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceğini vurguladı.

