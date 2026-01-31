Aksaray'da Üç Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Virajda Devrildi

Aksaray'da bir çocuğun kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin virajı hızlı alması sonucu yola devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk'ın bindiği üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sokaktan caddeye çıkarken sürücü çocuğun hızla viraja girmesiyle kontrolden çıkarak yola devrildi.

Devrilme sonucu bir çocuk yola savrulurken, sürücü çocuğun bacakları devrilen motosikletin demirlerinin altında kalarak sıkıştı. Çocuğun "Bacağım" diye bağırdığı duyuldu.

Yardım ve Kamera Kayıtları

Mahalle sakinleri hızla müdahale ederek motosikleti kaldırdı ve sıkışan çocuğu kurtardı. Motosikletin devrilmesinden müdahalesine kadar geçen tüm anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtarıldıktan sonra çocukların bir şeylerinin olmadığını söyledikleri ve yeniden üç tekerlekli elektrikli motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştıkları bildirildi.

