Güllük’te Kuvvetli Rüzgâr 'Rastgele' Teknesini Battırdı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesinde etkili olan sert hava şartları limanda bir balıkçı teknesinin batmasına yol açtı.

Olayın Detayları

Olay, sabah saatlerinde liman çevresindeki vatandaşların fark etmesiyle ortaya çıktı. Güllük Limanına kayıtlı 'Rastgele' isimli balıkçı teknesinin, kuvvetli rüzgâr ve dalga nedeniyle bağlandığı noktada su alarak battığı öğrenildi.

Müdahale ve Durum

İhbar üzerine liman yetkilileri ve ilgili birimler bölgeye intikal ederek inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre teknede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak teknede maddi hasar meydana geldi.

Kurtarma ve İnceleme

Tekneyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

