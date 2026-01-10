Gümrükler Muhafaza'dan Dev Operasyon: 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalandı

Gümrükler Muhafaza ekipleri, operasyonlarda 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdi; İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda büyük miktarlar bulundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:07
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı.

Operasyon detayları

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı’nda; Meksika’dan gelerek transit olarak Avusturalya’ya gidecek olan bir kargo gönderisinde; 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda; İran’dan gelen tır aracında; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar, 25 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, operasyonlarda fiziki temassız kontrol sistemleri (X-RAY) ile hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri dahil olmak üzere çok yönlü arama yöntemlerinin kullanıldığını bildirdi.

Kurumsal mesaj ve hedef

Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler üzerinde hem fiziki temassız kontrol sistemlerimizle (X-RAY) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız kararlı mücadelesine 2026 yılında da aralıksız sürdürecektir." denildi.

