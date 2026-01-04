DOLAR
Gümüşhane Kürtün'de Kamyonet Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet dere yatağına yuvarlandı; 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:02
Kaza ve yaralıların durumu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde, karlı yolda kontrolden çıkan bir kamyonetin dere yatağına yuvarlanması sonucu 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Kürtün Grup yolunda meydana geldi. Sürücü Asım A. (58) yönetimindeki 07 K 4787 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi ve yolun karlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Asım A. ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan A. (25), Sevim A. (57) ve Şevket A. (78) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, Ayşe A. (63)'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

