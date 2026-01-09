Güney Afrikalı Kadın, Diyarbakır-İstanbul Uyuşturucu Sevkiyatıyla Sakarya'da Yakalandı

Güney Afrikalı kadın, Diyarbakır-İstanbul uyuşturucu taşıması şüphesiyle Sakarya'da yakalandı

Polis ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir şahsı Sakarya'da durdurdu. Operasyonda yakalanan şüphelinin, Güney Afrika uyruklu olduğu belirlendi.

Operasyon ve yakalama

Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durdurulan araçta yapılan kontroller sonucunda, Y.V. (40) isimli kadın gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüphelinin Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi.

Adli süreç

Yapılan incelemeler sonucunda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme suçundan" 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR’DAN İSTANBUL’A UYUŞTURUCU MADDE TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN GÜNEY AFRİKA UYRUKLU KADIN ŞAHIS ARACIYLA BİRLİKTE EMNİYET EKİPLERİNCE SAKARYA’DA DURDURULARAK YAKALANDI.