Güney Afrikalı Kadın, Diyarbakır-İstanbul Uyuşturucu Sevkiyatıyla Sakarya'da Yakalandı

Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı belirlenen Güney Afrikalı Y.V. Sakarya Erenler'de Bekirpaşa gişelerinde yakalandı; 25 yıl hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:27
Güney Afrikalı kadın, Diyarbakır-İstanbul uyuşturucu taşıması şüphesiyle Sakarya'da yakalandı

Polis ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir şahsı Sakarya'da durdurdu. Operasyonda yakalanan şüphelinin, Güney Afrika uyruklu olduğu belirlendi.

Operasyon ve yakalama

Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durdurulan araçta yapılan kontroller sonucunda, Y.V. (40) isimli kadın gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüphelinin Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi.

Adli süreç

Yapılan incelemeler sonucunda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme suçundan" 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

