Güngören'de 5 Katlı Binanın Balkon Çöktü: Yayalar Son Anda Kurtuldu

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın en üst kat balkonu çöktü; yayalar son anda kurtuldu, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye ekipleri inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:39
İstanbul Güngören'de bir binanın balkonunun çökmesi cadde üzerinde korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay, saat 15.30 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerindeki 5 katlı binanın en üst kat dairesine ait balkonda çökme yaşandı. O sırada kaldırımda yürüyen yayalar, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hasar ve inceleme

Çöken balkon parçaları cadde üzerinde park halindeki bir otomobile zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kopan balkon parçasının bulunduğu dairede çalışma yaparak karot örneği aldı.

Yetkililer, alınan örneklerin ve yapılan tespitlerin ardından gerekli işlemlerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Olayın yaşandığı binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

