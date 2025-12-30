DOLAR
Şeyma Subaşı Havalimanında Gözaltına Alındı: Sağlık Kontrolünden Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında ABD dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal'de sağlık kontrolünden geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:57
Şeyma Subaşı Havalimanında Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı, ABD dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Soruşturma ve gözaltı süreci

Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, dönüşü sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Gözaltının ardından Subaşı, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi ve burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

