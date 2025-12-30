Şeyma Subaşı Havalimanında Gözaltına Alındı: Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Şeyma Subaşı Havalimanında Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı, ABD dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Soruşturma ve gözaltı süreci

Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, dönüşü sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Gözaltının ardından Subaşı, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi ve burada sağlık kontrolünden geçirildi.

