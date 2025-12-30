Karaman'da Yılbaşı Öncesi Huzur ve Güven Denetimleri Artırıldı

Karaman'da yılbaşı öncesi denetimler sıkılaştırıldı

Kent genelinde geniş kapsamlı huzur ve güven uygulaması

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, yılbaşı öncesi huzur ve güvenin sağlanması amacıyla il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalar tüm ekiplerce farklı noktalarda eş zamanlı olarak yapıldı.

Denetimler kapsamında iş yerleri ve araçlar kontrol edilirken, araçlar tek tek durdurularak plaka sorguları yapıldı ve sürücü ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. Ekipler, olası olumsuzlukların önüne geçmek için kontrollerini titizlikle sürdürdü.

Uygulamadan geçen vatandaşlar, polisin denetimlerini olumlu bulduklarını ifade etti. Karaman'da yılbaşı tedbirleri kapsamındaki huzur ve güven uygulamalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİ YILBAŞI ÖNCESİ HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI YAPTI.