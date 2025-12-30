DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,46 0,06%
ALTIN
6.027,71 -0,89%
BITCOIN
3.793.052,33 -1,45%

Karaman'da Yılbaşı Öncesi Huzur ve Güven Denetimleri Artırıldı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde geniş çaplı huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:18
Karaman'da Yılbaşı Öncesi Huzur ve Güven Denetimleri Artırıldı

Karaman'da yılbaşı öncesi denetimler sıkılaştırıldı

Kent genelinde geniş kapsamlı huzur ve güven uygulaması

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, yılbaşı öncesi huzur ve güvenin sağlanması amacıyla il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalar tüm ekiplerce farklı noktalarda eş zamanlı olarak yapıldı.

Denetimler kapsamında iş yerleri ve araçlar kontrol edilirken, araçlar tek tek durdurularak plaka sorguları yapıldı ve sürücü ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. Ekipler, olası olumsuzlukların önüne geçmek için kontrollerini titizlikle sürdürdü.

Uygulamadan geçen vatandaşlar, polisin denetimlerini olumlu bulduklarını ifade etti. Karaman'da yılbaşı tedbirleri kapsamındaki huzur ve güven uygulamalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİ YILBAŞI ÖNCESİ HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI YAPTI.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİ YILBAŞI ÖNCESİ HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI YAPTI.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİ YILBAŞI ÖNCESİ HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI YAPTI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 2025 Gasp Operasyonları: 44 Tutuklama, Çok Sayıda Silah ve Para Ele Geçirildi
2
Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç ve 9 Sanık İkinci Günde de Hakim Karşısında
3
Antalya'da 'FETÖ operasyonu' tuzağı: Yaşlı çift 838 bin lirayı kaptırdı
4
Meteoroloji Uyarısı Doğrulandı: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
5
Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma
6
Safranbolu'da Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Paniğe Yol Açtı
7
Karaman'da Kavşak Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları