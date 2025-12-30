Muş-Bitlis’te Sis ve Buzlanma Nedeniyle Refüj Kazası — 35 UP 708 Hasar Aldı

Muş-Bitlis karayolunda sis ve buzlanma kazası

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Muş-Bitlis karayolunda seyir hâlindeki bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Olayda yaralanan olmadığı, araçta hasar oluştuğu bildirildi.

Olayın seyri ve müdahale

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 35 UP 708 plakalı otomobil, sürücüsünün yoğun sis ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazada yaralanan olmadığı ve otomobilde hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili resmi ekiplerce inceleme başlatıldı.

