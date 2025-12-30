DOLAR
42,93 0%
EURO
50,43 -0,05%
ALTIN
6.000,25 0,03%
BITCOIN
3.780.028,46 -0,15%

Muş-Bitlis’te Sis ve Buzlanma Nedeniyle Refüj Kazası — 35 UP 708 Hasar Aldı

Muş-Bitlis karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 35 UP 708 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada yaralanan olmadı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:56
Muş-Bitlis’te Sis ve Buzlanma Nedeniyle Refüj Kazası — 35 UP 708 Hasar Aldı

Muş-Bitlis karayolunda sis ve buzlanma kazası

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Muş-Bitlis karayolunda seyir hâlindeki bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Olayda yaralanan olmadığı, araçta hasar oluştuğu bildirildi.

Olayın seyri ve müdahale

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 35 UP 708 plakalı otomobil, sürücüsünün yoğun sis ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazada yaralanan olmadığı ve otomobilde hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili resmi ekiplerce inceleme başlatıldı.

MUŞ-BİTLİS KARAYOLUNDA YOĞUN SİS VE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE...

MUŞ-BİTLİS KARAYOLUNDA YOĞUN SİS VE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

MUŞ-BİTLİS KARAYOLUNDA YOĞUN SİS VE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da tüplü şofbenden karbonmonoksit zehirlenmesi: 21 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
2
Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması: Beton Pompası Yan Yattı
3
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
4
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı
5
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu
6
Mersin Erdemli'de takla atan otomobilin kaza anı kamerada
7
Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 4 Irak Uyruklu Gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları