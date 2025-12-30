DOLAR
Kayseri’de 2025 Gasp Operasyonları: 44 Tutuklama, Çok Sayıda Silah ve Para Ele Geçirildi

Kayseri'de 2025'te gasp operasyonlarında 44 kişi tutuklandı; operasyonlarda 16 tabanca, 14 tüfek ve 172.500 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:16
Kayseri’de 2025 Gasp Operasyonları: 44 Tutuklama, Çok Sayıda Silah ve Para Ele Geçirildi

Kayseri’de 2025 Gasp Operasyonları: 44 Tutuklama, Çok Sayıda Silah ve Para Ele Geçirildi

Asayiş ekipleri gasp olaylarını aydınlattı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılı içinde yürüttükleri çalışmalarda şehirdeki gasp olaylarının tamamını aydınlattı.

Olaylara karışan şüphelilerin tamamı ekipler tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen ve haklarında karar verilen 44 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; işlemleri tamamlanan bu şahıslar cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 30 adet silah ele geçirildi: 16 adet tabanca ve 14 adet tüfek. Ayrıca operasyonlarda 172.500 TL nakit para ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

