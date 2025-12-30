Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma

Doğanyurt'ta kuş avında göğsüne isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kuş avına çıkan Burak K., henüz nereden geldiği belli olmayan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Burak K.'yı İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

