DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,46 0,06%
ALTIN
6.027,71 -0,89%
BITCOIN
3.793.052,33 -1,45%

Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma

Doğanyurt'ta kuş avında göğsüne kurşun isabet eden Burak K. ağır yaralandı; önce İnebolu Devlet Hastanesine, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:15
Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma

Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma

Doğanyurt'ta kuş avında göğsüne isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kuş avına çıkan Burak K., henüz nereden geldiği belli olmayan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Burak K.'yı İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU’NUN DOĞANYURT İLÇESİNDE ÇULLUK AVLADIĞI SIRADA HENÜZ NEREDEN GELDİĞİ BELLİ OLMAYAN...

KASTAMONU’NUN DOĞANYURT İLÇESİNDE ÇULLUK AVLADIĞI SIRADA HENÜZ NEREDEN GELDİĞİ BELLİ OLMAYAN KURŞUNUN GÖĞSÜNE İSABET ETMESİ SONUCU AĞIR YARALANAN BANKA ÇALIŞANI BURAK KÖSEOĞLU, İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN KASTAMONU’YA SEVK EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 2025 Gasp Operasyonları: 44 Tutuklama, Çok Sayıda Silah ve Para Ele Geçirildi
2
Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç ve 9 Sanık İkinci Günde de Hakim Karşısında
3
Antalya'da 'FETÖ operasyonu' tuzağı: Yaşlı çift 838 bin lirayı kaptırdı
4
Meteoroloji Uyarısı Doğrulandı: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
5
Kastamonu'da av sırasında kurşunla ağır yaralanma
6
Safranbolu'da Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Paniğe Yol Açtı
7
Karaman'da Kavşak Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları