Güzide Duran'ın Boşanma Davasında Okan Buruk ve Fikret Orman Tanık Olacak

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman bir sonraki celse tanık olarak dinlenecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:01
Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un boşanma davasında tanık kararı

Okan Buruk ve Fikret Orman bir sonraki celsede dinlenecek

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı ve mimar Adnan Aksoy arasındaki karşılıklı boşanma davası İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam etti. Duruşma gizli olarak yapılırken, duruşmaya Duran ve taraf avukatları katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, Adnan Aksoy'un tanıkları olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına konuşan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" dedi.

1996 Best Model Of Türkiye birincisi olan eski manken Güzide Duran ile 18 yıllık eşi Adnan Aksoy arasındaki dava, tarafların karşılıklı talepleriyle sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

