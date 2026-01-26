Hakkari'de 11 Yaşındaki Lezgin Erdal, Belediye Otobüsünün Altında Hayatını Kaybetti

Hakkari Keklik Pınar'da kızakla kayarken belediye otobüsünün altında kalan 11 yaşındaki Lezgin Erdal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:15
Keklik Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olay kentte derin üzüntü yarattı

Hakkari'nin Keklik Pınar Mahallesi yolunda arkadaşlarıyla birlikte kızakla kayan 11 yaşındaki Lezgin Erdal, seyir halindeki belediye toplu taşıma otobüsünün altına girdi.

Olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdal kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ve dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Lezgin Erdal'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Erdal'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentte büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili olarak yetkililerce başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

