Ortaca'da Skunk Operasyonu: 1 kilo 34 gram ele geçirildi, 2 tutuklama

Muğla Emniyeti Ortaca'da 1 kilo 34 gram skunk ele geçirdi; iki şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:52
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri düzenledi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, Ortaca ilçesinde durdurulan bir araç ile şüphelilerin sakladığı ormanlık alanda yapılan aramalarda 1 kilo 34 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheliye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı; şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

