Filipinler'de Basilan Açıklarında Feribot Kazası: Can Kaybı 18, 24 Kayıp

Basilan açıklarında 02.00'de batan M/V Trisha Kerstin 3'te can kaybı 18'e yükseldi; 317 kurtarıldı, 24 kişi halen kayıp.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:46
Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında yerel saatle 02.00'de meydana gelen feribot kazasında can kaybı 18'e yükseldi. Olay, bölgedeki deniz trafiğini ve arama-kurtarma çalışmalarını harekete geçirdi.

Kurtarma çalışmaları ve bilanço

Filipin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 359 kişiyi taşıyan M/V Trisha Kerstin 3 adlı feribottan 317 kişi kurtarıldı; 24 kişi ise halen kayıp.

Filipin Sahil Güvenliği Sözcüsü Noemie Cayabyab, kurtulanların ifadelerine dayanarak, "Kurtulanların ifadelerine göre, bölgede o sırada deniz oldukça kabarmıştı" dedi.

Soruşturma ve yardım çağrısı

Yetkililer, feribotun saat 01.50 sıralarında yardım çağrısı yaptığını açıkladı. Batmanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı; arama-kurtarma ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

