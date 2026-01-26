Şırnak'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şırnak'ta 19-25 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya, uyuşturucu ve silah ele geçirildi; 29 gözaltı, 2 tutuklama gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:56
19-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 19-25 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirilenler arasında: 506 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 21 sentetik ecza, 1 uyuşturucu aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet boş şarjör, 33 adet 36 kalibre fişek, 1 bıçak, 9 milimetre 61 adet fişek, 1 tabanca gövdesi, 1 şarjör, 147 bin adet kaçak sigara, 14 bin 734 adet kaçak ilaç, 12 bin 220 adet kaçak puro, 76 adet kaçak cep telefonu, 36 adet kaçak alkol, 8 litre kaçak alkol, 1 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 5 bin 818 adet emtia yer aldı.

Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 11 milyon 746 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 27'sinin yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

