Gaziantep'te Gizli Buzlanma: Ambulansın da Aralarında Olduğu 3 Araçlı Zincirleme Kaza

Gaziantep’te gizli buzlanma nedeniyle hasta almaya giden ambulansın karıştığı 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi; can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:50
Gaziantep'te Gizli Buzlanma: Ambulansın da Aralarında Olduğu 3 Araçlı Zincirleme Kaza

Gaziantep'te Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Yol Açtı

Gaziantep’te yoğun kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklar, yollarda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kazalara neden oldu. Şahinbey ilçesinin Gümüştekin Mahallesinde meydana gelen olayda, hasta almaya giden bir ambulans kontrolünü kaydı.

Kaza Anı ve Hasar

Ambulans metrelerce kayarak yol kenarında park halindeki bir araca çarparak durabildi. Ardından bir işçi minibüsü kayan ambulansa arkadan çarptı. Olayda araçlar ağır hasar alırken, şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Görüntüler ve Tepkiler

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ambulansın kaydığı ve zincirleme çarpışmanın gerçekleştiği anlar yer alıyor. Ayrıca, ambulansın kaydığını gören bir vatandaşın hem kaçmaya çalışırken hem de ambulans sürücüsüne 'frene basma' diye seslenmesi dikkat çekti.

Yetkililer, buzlanma ve kötü hava koşullarında sürücüleri dikkatli olmaya, hızlarını ve takip mesafelerini artırmamaya çağırıyor.

