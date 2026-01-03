Hakkari'de 32 Arı Kovanı Çığ Altında Kaldı: 10 Kovan Kayıp, 20'si Telef

Erziki Köprüsü yakınlarında yaşanan çığda arıcı büyük zarar gördü

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Erziki Köprüsü yakınlarında 32 arı kovanı çığ altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye giden arı kovanlarının sahibi Abdullah Bayhan, kendi imkânlarıyla kurtarma çalışmalarına başladı.

Bayhan, yapılan çalışmalar sonucunda bazı kovanları çığ enkazından çıkardıklarını, ancak halen yaklaşık 10 arı kovanının kayıp olduğunu ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Bayhan, 20 arı kovanındaki arıların telef olduğunu belirterek, yaşadığı zararın oldukça büyük olduğunu söyledi.

Bayhan, arı kovanlarını sonbahar aylarında yaz sezonu için satın aldığını ve kayıpların kendisi için ciddi bir maddi zarar oluşturduğunu aktardı.

