Hakkari'de 32 Arı Kovanı Çığ Altında Kaldı: 10 Kovan Kayıp, 20'si Telef

Hakkari-Van karayolu Erziki Köprüsü yakınlarında 32 arı kovanı çığ altında kaldı; 10 kovan kayıp, 20'sindeki arılar telef oldu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:17
Hakkari'de 32 Arı Kovanı Çığ Altında Kaldı: 10 Kovan Kayıp, 20'si Telef

Hakkari'de 32 Arı Kovanı Çığ Altında Kaldı: 10 Kovan Kayıp, 20'si Telef

Erziki Köprüsü yakınlarında yaşanan çığda arıcı büyük zarar gördü

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Erziki Köprüsü yakınlarında 32 arı kovanı çığ altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye giden arı kovanlarının sahibi Abdullah Bayhan, kendi imkânlarıyla kurtarma çalışmalarına başladı.

Bayhan, yapılan çalışmalar sonucunda bazı kovanları çığ enkazından çıkardıklarını, ancak halen yaklaşık 10 arı kovanının kayıp olduğunu ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Bayhan, 20 arı kovanındaki arıların telef olduğunu belirterek, yaşadığı zararın oldukça büyük olduğunu söyledi.

Bayhan, arı kovanlarını sonbahar aylarında yaz sezonu için satın aldığını ve kayıpların kendisi için ciddi bir maddi zarar oluşturduğunu aktardı.

HAKKARİ-VAN KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN ERZİKİ KÖPRÜSÜ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU...

HAKKARİ-VAN KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN ERZİKİ KÖPRÜSÜ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU 32 ARILI KOVAN ÇIĞ ALTINDA KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

