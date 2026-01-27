Hakkari'de 348 kg uyuşturucu ele geçirildi: 332 kg Skunk, 16 kg Metamfetamin

Hakkari'de Jandarma operasyonunda 332 kg Skunk ve 16 kg metamfetamin olmak üzere toplam 348 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 08:09
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 332 kilogram Skunk ve 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere toplam 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi;

"Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yüksekova kırsalında; 332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."

