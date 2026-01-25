Hakkari'de Kızak Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Belediye Otobüsünün Altında Hayatını Kaybetti

Hakkari Keklikpınar'da kızakla kayarken belediye otobüsünün altına giren 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:33
Olayın Detayları

Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte kızakla kayan bir çocuk, seyir halindeki belediyeye ait toplu taşıma otobüsünün altına girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 11 yaşındaki çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Hızı ve Görüntü İncelemesi

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, belediye yetkilileri de olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan incelemede otobüsün yokuş yukarı çıkarken hızının yaklaşık 13 kilometre, virajı dönerken ise 8 kilometreye kadar düştüğü belirtildi. Yetkililer, aracın düşük hızda olması sayesinde kısa sürede durabildiğini, ancak çocuğun kayarak otobüsün altına girdiğini bildirdi.

"Çok üzücü bir durum. Görüntülerde de görüldüğü üzere aracımız düşük hızda seyrediyor. Çocuğumuzun kayarak otobüsün altına girmesi sonucu elim bir kaza yaşandı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine sabır diliyoruz"

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

