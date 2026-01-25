Hakkari'de kızakla kayarken otobüsün altına giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde kızakla kaydığı sırada belediyeye ait toplu taşıma otobüsünün altına giren 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, mahalle yolunda arkadaşlarıyla birlikte kızakla kayan çocuk, seyir halindeki belediye otobüsünün altına girdi. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Belediye açıklaması ve teknik veriler

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı, belediye yetkilileri de kamuoyuna açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, olay anına ait görüntülerin incelendiği belirtilerek, otobüsün yokuş yukarı çıktığı sırada hızının yaklaşık 13 kilometre, virajı dönerken ise 8 kilometreye kadar düştüğü ifade edildi.

Yetkililer, aracın düşük hızda olması nedeniyle kısa sürede durabildiğini, ancak çocuğun kayarak otobüsün altına girdiğini bildirdi.

Belediye yetkilileri: "Çok üzücü bir durum. Görüntülerde de görüldüğü üzere aracımız düşük hızda seyrediyor. Çocuğumuzun kayarak otobüsün altına girmesi sonucu elim bir kaza yaşandı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine sabır diliyoruz."

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

