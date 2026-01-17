Hakkari Derecik'te Trafik Kazası: Yaylapınar'da 2 Yaralı

Derecik-Şemdinli kara yolunda Yaylapınar Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:19
Olay ve müdahale

Hakkari’nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Derecik-Şemdinli kara yolu üzerindeki Yaylapınar Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin kaza yapması sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

