Hakkari Derecik'te Trafik Kazası: Yaylapınar'da 2 Yaralı

Olay ve müdahale

Hakkari’nin Derecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Derecik-Şemdinli kara yolu üzerindeki Yaylapınar Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin kaza yapması sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

