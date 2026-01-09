Halep'te SDG İHA Saldırısında 1 Asker Yaralandı

Suriye basını, Halep'te ilan edilen ateşkese rağmen silah bırakmayı reddeden terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin, Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kasabası yakınlarında ordu mevzilerine yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, ateşkese rağmen SDG unsurlarının sivil yerleşim alanları ve ordu mevzilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını aktardı. Örgütün, Halep merkezindeki Şeyhan Kavşağı çevresini ağır silahlarla yaylım ateşine tuttuğu, bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve sivil halk arasında büyük paniğe yol açtığı belirtildi.

Basın haberlerinde ayrıca SDG'nin Bir Seba ve Humeyme bölgelerindeki askeri noktalara topçu atışları ve İHA'larla saldırılar düzenlediği, Suriye ordusunun ise saldırıların geldiği noktalara misilleme yaptığı kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Suriye ordusuna ait zırhlı araçların müdahale için yollara çıktığı anlar yer aldı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusu, dün Halep'in Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik nokta operasyon başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonda çatışmalar gün boyu sürmüş, Suriye ordusu Eşrefiye Mahallesi'ndeki birçok noktada kontrolü sağlamıştı.

Operasyon kapsamında, SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı. Suriye Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, operasyon başlatılan Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği ve silahlı grupların bölgeyi terk etmelerinin istendiği duyurulmuştu. Açıklamada, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li unsurları alıp farklı bölgelere götürmek üzere 20 otobüs'ün Şeyh Maksut Mahallesi'ne geldiği ifade edilmişti.

Ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesinin ardından Suriye ordusu, bugün Şeyh Maksut Mahallesi'nde yerel saatle 18.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve çeşitli SDG mevzilerine yönelik saldırılar düzenleneceğini açıklamıştı.

