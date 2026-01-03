Harran'da Sulama Kanalına Düşen Sürücü Halil Gündüz İçin Arama 6. Günde

Harran'da sulama kanalına düşen sürücü için arama 6. günde

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te sulama kanalına devrilen otomobilde kaybolan sürücü için arama çalışmaları altıncı gününde de sürüyor.

Olayın ayrıntıları

Olay, 29 Aralık 2025'te Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle otomobil, içinde bulunan 5 kişiyle birlikte sulama kanalına devrildi. Olayda 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı ve 1 kişi kayboldu.

Kayıp sürücünün adı Halil Gündüz (42) olarak bildirildi.

Arama çalışmaları

Arama faaliyetleri yaklaşık 50 kilometre alana yayılarak yürütülüyor. Ekipler, özellikle Küplüce Mahallesi'nde bot desteğiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Arama ekibinde dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yer alıyor. Kanal içinde arama yapan personel sayısı 27, kanal dışında tarama faaliyeti yürüten personel sayısı ise 109 olarak açıklandı.

Toplamda arama çalışmalarında görev yapan personel sayısı 136 kişi olarak kaydedildi. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

