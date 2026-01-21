Hatay'da 750 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Antakya Alaaddin Mahallesi'nde gerçekleşen olayda şüpheli otel odasında yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 18 Ocak tarihinde bir evden yaklaşık 750 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paranın çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda olayın şüphelisi M.Ö.'yü tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli, saklandığı bir otel odasında, ilgili ziynet eşyaları ve nakit parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

