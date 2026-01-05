Hatay'da Domuzdamı Yaylasında Mahsur Kalan Aile AFAD ve HBB Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan bir aile, hızlı müdahale sonucu kurtarıldı. Olay, Dörtyol ilçesindeki Domuzdamı yaylasında meydana geldi.

Olayın Detayları

Mahsur kaldıklarını bildiren aile, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yetkililere ihbarda bulundu. Ailenin bulunduğu yolun karla kaplı olması üzerine ekipler harekete geçti.

Kurtarma Çalışması

Bölgeye ulaşan ekipler yol açma ve kurtarma çalışması yürüttü. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını yürütürken, kurtarma ve güvenli bölgeye nakil görevini AFAD üstlendi.

Kurtarılan aile, AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye getirildi. Yapılan kontrollerde ailenin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluğun gözlemlenmediği bildirildi.

HATAY'DA YAYLADA MAHSUR KALAN AİLE, AFAD VE HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.