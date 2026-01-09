Hatay'da Eylül'ü Vuran Ablaya Akıl Sağlığı Tespiti, 3 Kişi Tutuklandı

Hatay'da Eylül'ü Vuran Ablaya Akıl Sağlığı Tespiti

Olay ve Yaralanma

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü, ailesiyle birlikte yaşadığı konteyner içinde 17 yaşındaki Eylül M. başından vurulmuş şekilde bulunarak hayati tehlike ile hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, Eylül'ü vuranın 19 yaşındaki ablası E.M. olduğu belirlendi. Silah temin edenler olarak tespit edilen şüpheliler ise S.Y., D.S. ve M.Ç. olarak kayda geçti.

Delillerin Ele Geçirilmesi ve Tutuklama

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Adli Süreç

Kardeşini silahla vuran 19 yaşındaki E.M. için akıl sağlığının tespiti amacıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verildi.

