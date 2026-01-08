Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın 4 Noktada Bulundu

Hatay Kırıkhan'da 4 kilogram altının çalındığı kuyumcu soygununda 5 şüpheli yakalandı; altınlar 4 ayrı noktada gömülü bulundu, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:22
Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın 4 Noktada Bulundu

Hatay'da film sahnelerini aratmayan kuyumcu soygunu

Kırıkhan, 4 Ocak

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Zaher Alshabb adlı Suriyeli esnafın Yeni Mahalle’deki kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı iki kişi, 3 dakika içinde yaklaşık 24 milyon TL değerindeki 4 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası yürüttükleri analiz çalışmalarında ve 10 saatlik KGYS, PTS ile iş yeri kamera kayıtlarını inceleyerek olayın 5 şüphelisini tespit etti.

Şüpheliler arasında yer alan C.T.'nin 4 adet kasten yaralamadan, A.A.'nın uyuşturucu kullanmaktan, A.T.'nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan, Z.H.G.'nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı bulunduğu; son şüphelinin ise İ.T. olduğu belirlendi. Söz konusu 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyon ve aramalarda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile altınların gömülü olduğu 4 farklı nokta bulundu ve ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan dördü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameraları, zanlıların soyguna giderken araçlarının arızalanmasına rağmen soygundan vazgeçmediklerini ve yollarına başka araçlarla devam ettiklerini de görüntüledi.

HATAY’DA 4 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ ALTINLARI KUYUMCUDAN 3 DAKİKA İÇERİSİNDE ÇALAN SİLAHLI VE KASKLI...

HATAY’DA 4 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ ALTINLARI KUYUMCUDAN 3 DAKİKA İÇERİSİNDE ÇALAN SİLAHLI VE KASKLI HIRSIZLAR POLİS EKİPLERİNİN 10 SAATLİK KAMERA KAYITLARINI İNCELEMESİYLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA TESPİT EDİLDİ. GÖZALTINA ALINAN VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYITLARI BULUNAN 5 ŞAHISTAN 4’Ü MAHKEMECE TUTUKLANIRKEN, ALTINLAR 4 FARKLI NOKTADA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU.

HATAY’DA 4 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ ALTINLARI KUYUMCUDAN 3 DAKİKA İÇERİSİNDE ÇALAN SİLAHLI VE KASKLI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Uçtu — Sürücü Yaralanmadı
2
Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın 4 Noktada Bulundu
3
Arnavutköy'de Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Kamerada: 4 Yaralı
4
Samsun Merkezli 19 İlde Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: 20 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Samsun'da Alkol Koması: Bankta Yere Yığılan Adam Hastaneye Kaldırıldı
6
Bilecik'te Kapalı Pazarda Dolandırıcılık Uyarısı
7
Erzurum Yakutiye'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları