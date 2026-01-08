Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 4 Kilogram Altın 4 Noktada Bulundu

Hatay'da film sahnelerini aratmayan kuyumcu soygunu

Kırıkhan, 4 Ocak

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Zaher Alshabb adlı Suriyeli esnafın Yeni Mahalle’deki kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı iki kişi, 3 dakika içinde yaklaşık 24 milyon TL değerindeki 4 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası yürüttükleri analiz çalışmalarında ve 10 saatlik KGYS, PTS ile iş yeri kamera kayıtlarını inceleyerek olayın 5 şüphelisini tespit etti.

Şüpheliler arasında yer alan C.T.'nin 4 adet kasten yaralamadan, A.A.'nın uyuşturucu kullanmaktan, A.T.'nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan, Z.H.G.'nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı bulunduğu; son şüphelinin ise İ.T. olduğu belirlendi. Söz konusu 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyon ve aramalarda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile altınların gömülü olduğu 4 farklı nokta bulundu ve ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan dördü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameraları, zanlıların soyguna giderken araçlarının arızalanmasına rağmen soygundan vazgeçmediklerini ve yollarına başka araçlarla devam ettiklerini de görüntüledi.

HATAY’DA 4 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ ALTINLARI KUYUMCUDAN 3 DAKİKA İÇERİSİNDE ÇALAN SİLAHLI VE KASKLI HIRSIZLAR POLİS EKİPLERİNİN 10 SAATLİK KAMERA KAYITLARINI İNCELEMESİYLE YAPILAN ÇALIŞMALARLA TESPİT EDİLDİ. GÖZALTINA ALINAN VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYITLARI BULUNAN 5 ŞAHISTAN 4’Ü MAHKEMECE TUTUKLANIRKEN, ALTINLAR 4 FARKLI NOKTADA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU.