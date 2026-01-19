Samsun'da 16 yaşındaki çocuk fırında 2 kişiyi bıçakladı — Adliyeye sevk

Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Olayın detayları

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane bölümünde dün meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kavgaya diğer masada oturanların da dahil olmasıyla çatışma büyüdü. Bıçaklanma ve darp sonucu A.E.A. (17) ile B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olayın ardından hızla kaçarken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan E.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

