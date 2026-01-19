Samsun'da 16 yaşındaki çocuk fırında 2 kişiyi bıçakladı — Adliyeye sevk

İlkadım Karasamsun Mahallesi'ndeki bir fırında 16 yaşındaki E.K.'nin bıçakladığı A.E.A. (17) ve B.K. (19) yaralandı; E.K. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:24
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk fırında 2 kişiyi bıçakladı — Adliyeye sevk

Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

Olayın detayları

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane bölümünde dün meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kavgaya diğer masada oturanların da dahil olmasıyla çatışma büyüdü. Bıçaklanma ve darp sonucu A.E.A. (17) ile B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olayın ardından hızla kaçarken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan E.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ SORGULANMASI TAMAMLANAN E.K. (16) BUGÜN SAMSUN ADLİYESİ'NE SEVK...

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ SORGULANMASI TAMAMLANAN E.K. (16) BUGÜN SAMSUN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ SORGULANMASI TAMAMLANAN E.K. (16) BUGÜN SAMSUN ADLİYESİ'NE SEVK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları