Mudurnu'da Kaza: Göynük 112 Sağlık Personeli ve Hamile Kadın Yaralanmadı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardaki kişiler şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza Detayları

Kaza, Çavuşlar Çiftliği mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Göynük 112 Acil Servisi'nde görev yapan 3 sağlık personeli, görev bitimi 06 BPJ 634 plakalı şahsi otomobilleriyle Bolu Merkez'e doğru seyir halindeydi. Kaygan zemin nedeniyle virajı alamayan otomobil, karşı yönden gelen ve S.O. idaresindeki 34 HS 5647 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçlardan birindeki hamile kadın ile sağlık personeli kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine sevk edilen trafik jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEKİ 3 SAĞLIK PERSONELİ İLE HAMİLE KADIN KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.