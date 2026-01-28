Hatay'da İstiklal Caddesi'nde Hatalı Park Denetimi

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden uygulama

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesinde trafik düzeninin sağlanması ve hatalı parkların önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Yapılan uygulamada ekipler, sürücülere park etme ve duraklama kuralları hakkında bilgilendirme yaparken, hatalı parklanmaya müdahale ederek trafik akışının hızlandırılmasını sağladı.

Ekipler, hatalı parklarla mücadelenin mobil park ihlal tespit aracı kullanılarak sürdürüldüğünü bildirdi.

HATAY’DA HATALI PARK DENETİMİ