Bozdoğan'da Ev Yangını: Ev Küle Döndü, Başkan Özel İnceledi

Bozdoğan'da Ev Yangını: Ev Küle Döndü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Kamışlar Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde bir ev çıkan yangında alevlere teslim oldu. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Müdahale ve hasar

İhbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, söndürme çalışmalarına Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı tankerler de destek verdi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi ve büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Başkanın ziyareti ve soruşturma

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, olay yerinde incelemelerde bulunarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

