Ordu Ünye'de Oto Bakım Servisinde 2 Genç Ölü Bulundu

Gaz kaçağı şüphesiyle yürütülen soruşturma sürüyor

Ordu’nun Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerindeki bir araç motor bakım servisinde çalışan iki gencin cansız bedeni bulundu. Olay, sabah saatlerinde kendilerinden haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibinin dükkâna gelmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde, hayatını kaybedenlerin Oğuzhan Bölükbaş (27) ile Sami Güzel (24) olduğu belirlendi. Sami Güzel için aile tarafından daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ön incelemede, gençlerin yanında bulunan aracın kontağının açık olduğu ve tamir için iş yerinde bulunan başka bir otomobilde gaz kaçağına dair bulgular saptandığı bildirildi. İki arkadaşın, bir aracı tamir etmek için dün akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bölükbaş ve Güzel'in cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

İş yeri sahibi Dursun Elveren, sabah dükkânı açtıklarında içeride yoğun gaz kokusu olduğunu ve iki kişiyi hareketsiz halde gördüklerini belirterek, "Sabahleyin arkadaşlara ulaşamayınca biz de dükkana bakmak için buraya geldik. Dükkanı açtığımızda kötü bir manzarayla karşılaştık. İçeride gaz kokuları vardı." dedi.

Soruşturma sürüyor; yetkililer olayın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE BİR OTO SERVİSTE ÇALIŞAN GENÇ USTA VE ARKADAŞI, UZUN SÜREDİR KENDİLERİNDEN HABER ALAMADIKLARI ÖĞRENİLEN İŞ YERİ SAHİBİ TARAFINDAN CANSIZ BEDENİ BULUNDU. OLAY YERİNDE YAPILAN İLK İNCELEMELERDE TAMİR İÇİN İŞ YERİNDE BULUNAN OTOMOBİLDEN GAZ KAÇAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.