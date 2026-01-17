Ordu Ünye'de Oto Bakım Servisinde 2 Genç Ölü Bulundu

Ünye'de oto bakım servisinde iki genç ölü bulundu. İlk incelemede gaz kaçağı şüphesi; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:18
Ordu Ünye'de Oto Bakım Servisinde 2 Genç Ölü Bulundu

Ordu Ünye'de Oto Bakım Servisinde 2 Genç Ölü Bulundu

Gaz kaçağı şüphesiyle yürütülen soruşturma sürüyor

Ordu’nun Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerindeki bir araç motor bakım servisinde çalışan iki gencin cansız bedeni bulundu. Olay, sabah saatlerinde kendilerinden haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibinin dükkâna gelmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde, hayatını kaybedenlerin Oğuzhan Bölükbaş (27) ile Sami Güzel (24) olduğu belirlendi. Sami Güzel için aile tarafından daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ön incelemede, gençlerin yanında bulunan aracın kontağının açık olduğu ve tamir için iş yerinde bulunan başka bir otomobilde gaz kaçağına dair bulgular saptandığı bildirildi. İki arkadaşın, bir aracı tamir etmek için dün akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bölükbaş ve Güzel'in cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

İş yeri sahibi Dursun Elveren, sabah dükkânı açtıklarında içeride yoğun gaz kokusu olduğunu ve iki kişiyi hareketsiz halde gördüklerini belirterek, "Sabahleyin arkadaşlara ulaşamayınca biz de dükkana bakmak için buraya geldik. Dükkanı açtığımızda kötü bir manzarayla karşılaştık. İçeride gaz kokuları vardı." dedi.

Soruşturma sürüyor; yetkililer olayın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

