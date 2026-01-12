Samsun'da Tamirciden 50 Bin TL'lik Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Olay ve soruşturma

11 Ocak günü saat 03.30 sıralarında, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir motosiklet tamircisinin kapısı kırılarak yaklaşık 50 bin TL değerinde motosiklet ile kask çalındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri soruşturma sonucu hırsızlık olayını E.Y. (18) isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin polis kayıtlarında 14 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Gözaltı ve yargılama

E.Y., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulamasının tamamlanmasının ardından şahıs bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi; nöbetçi mahkeme ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.Y. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.